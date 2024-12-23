Кузнецов Николай Антонов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Кузнецов Николай Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 537
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- сын Кузнецова Антона Тихонова [5]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 780
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 46
01 | Кузнецов Тихон Максимов: 54 / 67 | крестьянин - глава
02 | Кузнецова Ирина Иванова: 57 / - | крестьянка - жена Кузнецова Тихона Максимова [1]
03 | Кузнецов Макар Тихонов: 25 / 38 | крестьянин - сын Кузнецова Тихона Максимова [1]
04 | Кузнецова Алена Иванова: 20 / 33 | крестьянка - жена Кузнецова Макара Тихонова [3]
05 | Кузнецов Антон Тихонов: 24 / 37 | крестьянин - сын Кузнецова Тихона Максимова [1]
06 | Кузнецова Анна Матвеева: 28 / 41 | крестьянка - жена Кузнецова Антона Тихонова [5]
07 | Кузнецов Никита Тихонов: 15 / 28 | крестьянин - сын Кузнецова Тихона Максимова [1]
08 | Кузнецова Марфа Егорова: - / 29 | крестьянка - жена Кузнецова Никиты Тихонова [7]
09 | Кузнецов Степан Тихонов: 10 / 23 | крестьянин - сын Кузнецова Тихона Максимова [1]
10 | Кузнецова Ирина Андреева: - / 24 | крестьянка - жена Кузнецова Степана Тихонова [9]
11 | Кузнецов Егор Максимов: 6 / 19 | крестьянин - внук Кузнецова Тихона Максимова [1]
12 | Кузнецова Мавра Антонова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Кузнецова Антона Тихонова [5]
13 | Кузнецов Никита Антонов: - / 11 | крестьянин - сын Кузнецова Антона Тихонова [5]
14 | Кузнецов Николай Антонов: - / 7 | крестьянин - сын Кузнецова Антона Тихонова [5]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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