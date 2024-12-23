Кузнецов Тихон Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Тихон Максимов

Кузнецов Тихон Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Кузнецов Тихон Максимов
Пол
муж
Номер записи
524
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
54
Возраст по текущей РС
67
Год рождения вычисленный
1728
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 779об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 46
01 | Кузнецов Тихон Максимов: 54 / 67 | крестьянин - глава
02 | Кузнецова Ирина Иванова: 57 / - | крестьянка - жена Кузнецова Тихона Максимова [1]
03 | Кузнецов Макар Тихонов: 25 / 38 | крестьянин - сын Кузнецова Тихона Максимова [1]
04 | Кузнецова Алена Иванова: 20 / 33 | крестьянка - жена Кузнецова Макара Тихонова [3]
05 | Кузнецов Антон Тихонов: 24 / 37 | крестьянин - сын Кузнецова Тихона Максимова [1]
06 | Кузнецова Анна Матвеева: 28 / 41 | крестьянка - жена Кузнецова Антона Тихонова [5]
07 | Кузнецов Никита Тихонов: 15 / 28 | крестьянин - сын Кузнецова Тихона Максимова [1]
08 | Кузнецова Марфа Егорова: - / 29 | крестьянка - жена Кузнецова Никиты Тихонова [7]
09 | Кузнецов Степан Тихонов: 10 / 23 | крестьянин - сын Кузнецова Тихона Максимова [1]
10 | Кузнецова Ирина Андреева: - / 24 | крестьянка - жена Кузнецова Степана Тихонова [9]
11 | Кузнецов Егор Максимов: 6 / 19 | крестьянин - внук Кузнецова Тихона Максимова [1]
12 | Кузнецова Мавра Антонова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Кузнецова Антона Тихонова [5]
13 | Кузнецов Никита Антонов: - / 11 | крестьянин - сын Кузнецова Антона Тихонова [5]
14 | Кузнецов Николай Антонов: - / 7 | крестьянин - сын Кузнецова Антона Тихонова [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.