Анна Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Анна Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 509
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 45
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Ивана Федорова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1741
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 778об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 45
01 | Федор Иванов: 70 / - | крестьянин - глава
02 | Максим Федоров: 48 / 61 | крестьянин - сын Федора Иванова [1]
03 | Иван Федоров: 38 / 51 | крестьянин - сын Федора Иванова [1]
04 | Анна Семенова: 41 / 54 | крестьянка - жена Ивана Федорова [3]
05 | Лука Максимов: 27 / - | крестьянин - сын Максима Федорова [2]
06 | Авдотья Степанова: 21 / - | крестьянка - жена Луки Максимова [5]
07 | Герасим Максимов: 21 / - | крестьянин - сын Максима Федорова [2]
08 | Илья Максимов: 15 / 28 | крестьянин - сын Максима Федорова [2]
09 | Афимья Яковлева: - / 26 | крестьянка - жена Ильи Максимова [8]
10 | Прасковья Максимова: 17 / - | крестьянка - дочь Максима Федорова [2]
11 | Михаил Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Ивана Федорова [3]
12 | Домна Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Михаила Иванова [11]
13 | Герасим Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Ивана Федорова [3]
14 | Анна Иванова: 17 / - | крестьянка - дочь Ивана Федорова [3]
15 | Андрей Ильин: - / 4 | крестьянин - сын Ильи Максимова [8]
16 | Матрена Ильина: - / 3 | крестьянка - дочь Ильи Максимова [8]
17 | Авдотья Ильина: - / 2 | крестьянка - дочь Ильи Максимова [8]
18 | Аграфена Михайлова: - / 1 | крестьянка - дочь Михаила Иванова [11]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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