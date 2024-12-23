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Максим Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Максим Федоров
Пол
муж
Номер записи
507
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Федора Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
48
Возраст по текущей РС
61
Год рождения вычисленный
1734
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 778об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 45
01 | Федор Иванов: 70 / - | крестьянин - глава
02 | Максим Федоров: 48 / 61 | крестьянин - сын Федора Иванова [1]
03 | Иван Федоров: 38 / 51 | крестьянин - сын Федора Иванова [1]
04 | Анна Семенова: 41 / 54 | крестьянка - жена Ивана Федорова [3]
05 | Лука Максимов: 27 / - | крестьянин - сын Максима Федорова [2]
06 | Авдотья Степанова: 21 / - | крестьянка - жена Луки Максимова [5]
07 | Герасим Максимов: 21 / - | крестьянин - сын Максима Федорова [2]
08 | Илья Максимов: 15 / 28 | крестьянин - сын Максима Федорова [2]
09 | Афимья Яковлева: - / 26 | крестьянка - жена Ильи Максимова [8]
10 | Прасковья Максимова: 17 / - | крестьянка - дочь Максима Федорова [2]
11 | Михаил Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Ивана Федорова [3]
12 | Домна Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Михаила Иванова [11]
13 | Герасим Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Ивана Федорова [3]
14 | Анна Иванова: 17 / - | крестьянка - дочь Ивана Федорова [3]
15 | Андрей Ильин: - / 4 | крестьянин - сын Ильи Максимова [8]
16 | Матрена Ильина: - / 3 | крестьянка - дочь Ильи Максимова [8]
17 | Авдотья Ильина: - / 2 | крестьянка - дочь Ильи Максимова [8]
18 | Аграфена Михайлова: - / 1 | крестьянка - дочь Михаила Иванова [11]
Дополнительная информация в записи
вдов
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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