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Сворбоярский Петр Григорьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сворбоярский Петр Григорьев
Пол
муж
Номер записи
505
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат Сворбоярского Василия Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
38
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1744
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 778об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 44
01 | Сворбоярский Василий Григорьев: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Сворбоярский Петр Григорьев: 38 / 51 | крестьянин - брат Сворбоярского Василия Григорьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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