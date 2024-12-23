Пятунин Тимофей Иванов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Пятунин Тимофей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 495
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Пятунина Ивана Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 778
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 43
01 | Пятунин Иван Михайлов: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Пятунина Авдотья Максимова: 55 / - | крестьянка - жена Пятунина Ивана Михайлова [1]
03 | Пятунин Павел Васильев: 48 / 61 | крестьянин - двоюродный брат Пятунина Ивана Михайлова [1]
04 | Пятунина Анастасия Семенова: 45 / - | крестьянка - жена Пятунина Павла Васильева [3]
05 | Пятунин Василий Иванов: 25 / 38 | крестьянин - сын Пятунина Ивана Михайлова [1]
06 | Пятунина Ненила Иванова: 25 / 38 | крестьянка - жена Пятунина Василия Иванова [5]
07 | Пятунин Тимофей Иванов: 22 / 35 | крестьянин - сын Пятунина Ивана Михайлова [1]
08 | Пятунина Аграфена Сергеева: 22 / 35 | крестьянка - жена Пятунина Тимофея Иванова [7]
09 | Пятунин Василий Иванов: 14 / 27 | крестьянин - сын Пятунина Ивана Михайлова [1]
10 | Пятунина Анна Иванова: - / 28 | крестьянка - жена Пятунина Василия Иванова [9]
11 | Пятунин Филипп Васильев: 10 / 23 | крестьянин - сын Пятунина Василия Иванова [5]
12 | Пятунина Василиса Васильева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Пятунина Василия Иванова [5]
13 | Пятунин Никита Павлов: 9 / 22 | крестьянин - сын Пятунина Павла Васильева [3]
14 | Пятунина Авдотья Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Пятунина Никиты Павлова [13]
15 | Пятунин Дмитрий Павлов: 4 / 17 | крестьянин - сын Пятунина Павла Васильева [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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