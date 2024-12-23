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Пятунина Авдотья Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Пятунина Авдотья Максимова
Пол
жен
Номер записи
490
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Пятунина Ивана Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
55
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1727
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 778
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 43
01 | Пятунин Иван Михайлов: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Пятунина Авдотья Максимова: 55 / - | крестьянка - жена Пятунина Ивана Михайлова [1]
03 | Пятунин Павел Васильев: 48 / 61 | крестьянин - двоюродный брат Пятунина Ивана Михайлова [1]
04 | Пятунина Анастасия Семенова: 45 / - | крестьянка - жена Пятунина Павла Васильева [3]
05 | Пятунин Василий Иванов: 25 / 38 | крестьянин - сын Пятунина Ивана Михайлова [1]
06 | Пятунина Ненила Иванова: 25 / 38 | крестьянка - жена Пятунина Василия Иванова [5]
07 | Пятунин Тимофей Иванов: 22 / 35 | крестьянин - сын Пятунина Ивана Михайлова [1]
08 | Пятунина Аграфена Сергеева: 22 / 35 | крестьянка - жена Пятунина Тимофея Иванова [7]
09 | Пятунин Василий Иванов: 14 / 27 | крестьянин - сын Пятунина Ивана Михайлова [1]
10 | Пятунина Анна Иванова: - / 28 | крестьянка - жена Пятунина Василия Иванова [9]
11 | Пятунин Филипп Васильев: 10 / 23 | крестьянин - сын Пятунина Василия Иванова [5]
12 | Пятунина Василиса Васильева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Пятунина Василия Иванова [5]
13 | Пятунин Никита Павлов: 9 / 22 | крестьянин - сын Пятунина Павла Васильева [3]
14 | Пятунина Авдотья Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Пятунина Никиты Павлова [13]
15 | Пятунин Дмитрий Павлов: 4 / 17 | крестьянин - сын Пятунина Павла Васильева [3]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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