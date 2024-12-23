Космачева Аксинья Трофимова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Космачева Аксинья Трофимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 484
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Космачева Трофима Данилова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 778
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 42
01 | Космачев Трофим Данилов: 33 / 46 | крестьянин - глава
02 | Космачева Елена Петрова: 34 / - | крестьянка - жена Космачева Трофима Данилова [1]
03 | Космачева Прасковья Иванова: - / 46 | крестьянка - жена Космачева Трофима Данилова [1]
04 | Космачев Алексей Трофимов: 5 / 18 | крестьянин - сын Космачева Трофима Данилова [1]
05 | Космачева Домна Трофимова: 11 / - | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
06 | Космачева Аксинья Трофимова: 8 / - | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
07 | Космачева Анна Трофимова: 7 / - | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
08 | Космачева Анна Трофимова: - / 2 | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
09 | Космачева Василиса Трофимова: - / 1 | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
10 | Космачева Авдотья Трофимова: - / 0 | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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