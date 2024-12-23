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Космачева Елена Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Космачева Елена Петрова
Пол
жен
Номер записи
480
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Космачева Трофима Данилова [1]
Возраст по прошлой РС
34
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1748
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 777об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 42
01 | Космачев Трофим Данилов: 33 / 46 | крестьянин - глава
02 | Космачева Елена Петрова: 34 / - | крестьянка - жена Космачева Трофима Данилова [1]
03 | Космачева Прасковья Иванова: - / 46 | крестьянка - жена Космачева Трофима Данилова [1]
04 | Космачев Алексей Трофимов: 5 / 18 | крестьянин - сын Космачева Трофима Данилова [1]
05 | Космачева Домна Трофимова: 11 / - | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
06 | Космачева Аксинья Трофимова: 8 / - | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
07 | Космачева Анна Трофимова: 7 / - | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
08 | Космачева Анна Трофимова: - / 2 | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
09 | Космачева Василиса Трофимова: - / 1 | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
10 | Космачева Авдотья Трофимова: - / 0 | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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