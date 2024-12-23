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Космачев Трофим Данилов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Космачев Трофим Данилов
Пол
муж
Номер записи
479
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1749
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 777об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 42
01 | Космачев Трофим Данилов: 33 / 46 | крестьянин - глава
02 | Космачева Елена Петрова: 34 / - | крестьянка - жена Космачева Трофима Данилова [1]
03 | Космачева Прасковья Иванова: - / 46 | крестьянка - жена Космачева Трофима Данилова [1]
04 | Космачев Алексей Трофимов: 5 / 18 | крестьянин - сын Космачева Трофима Данилова [1]
05 | Космачева Домна Трофимова: 11 / - | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
06 | Космачева Аксинья Трофимова: 8 / - | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
07 | Космачева Анна Трофимова: 7 / - | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
08 | Космачева Анна Трофимова: - / 2 | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
09 | Космачева Василиса Трофимова: - / 1 | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
10 | Космачева Авдотья Трофимова: - / 0 | крестьянка - дочь Космачева Трофима Данилова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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