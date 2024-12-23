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Лыков Сергей Ануфриев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лыков Сергей Ануфриев
Пол
муж
Номер записи
476
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
44
Причина выбытия
умер
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1738
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 777об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 40
01 | Лыков Сергей Ануфриев: 44 / - | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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