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Лыков Алексей Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лыков Алексей Степанов
Пол
муж
Номер записи
474
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Лыкова Степана Родионова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 777об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 39
01 | Лыков Степан Родионов: 49 / 62 | крестьянин - глава
02 | Лыкова Авдотья Иванова: 47 / 60 | крестьянка - жена Лыкова Степана Родионова [1]
03 | Лыков Алексей Степанов: 15 / 28 | крестьянин - сын Лыкова Степана Родионова [1]
04 | Лыкова Прасковья Михайлова: - / 27 | крестьянка - жена Лыкова Алексея Степанова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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