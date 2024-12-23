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Ерыкалина Авдотья Тимофеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ерыкалина Авдотья Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
466
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
17
Родственная связь
дочь Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
Возраст по прошлой РС
14
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 777
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 38
01 | Ерыкалин Василий Тихонов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Ерыкалина Марфа Лукьянова: 47 / 60 | крестьянка - жена Ерыкалина Василия Тихонова [1]
03 | Ерыкалин Тимофей Тихонов: 45 / - | крестьянин - брат Ерыкалина Василия Тихонова [1]
04 | Ерыкалина Екатерина Иванова: 45 / - | крестьянка - жена Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
05 | Ерыкалин Петр Васильев: 16 / 29 | крестьянин - сын Ерыкалина Василия Тихонова [1]
06 | Ерыкалина Прасковья Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Ерыкалина Петра Васильева [5]
07 | Ерыкалина Домна Васильева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Ерыкалина Василия Тихонова [1]
08 | Ерыкалин Петр Никифоров: 24 / - | крестьянин - племянник Ерыкалина Василия Тихонова [1]
09 | Ерыкалина Степанида Матвеева: 20 / - | крестьянка - жена Ерыкалина Петра Никифорова [8]
10 | Ерыкалин Ермил Никифоров: 12 / 25 | крестьянин - брат Ерыкалина Петра Никифорова [8]
11 | Ерыкалин Степан Никифоров: 8 / 21 | крестьянин - брат Ерыкалина Петра Никифорова [8]
12 | Ерыкалина Авдотья Михайлова: - / 18 | крестьянка - жена Ерыкалина Степана Никифорова [11]
13 | Ерыкалин Андрей Никифоров: 6 / 19 | крестьянин - брат Ерыкалина Петра Никифорова [8]
14 | Ерыкалина Феодосия Никифорова: 10 / - | крестьянка - сестра Ерыкалина Петра Никифорова [8]
15 | Ерыкалина Прасковья Никифорова: 2 / 15 | крестьянка - сестра Ерыкалина Петра Никифорова [8]
16 | Ерыкалин Савелий Тимофеев: 11 / - | крестьянин - сын Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
17 | Ерыкалина Авдотья Тимофеева: 14 / - | крестьянка - дочь Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
18 | Ерыкалина Прасковья Тимофеева: 7 / - | крестьянка - дочь Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
19 | Ерыкалина Авдотья Тимофеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
20 | Ерыкалина Наталья Петрова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Ерыкалина Петра Никифорова [8]
21 | Ерыкалин Степан Петров: - / 9 | крестьянин - сын Ерыкалина Петра Никифорова [8]
22 | Ерыкалина Анисья Петрова: - / 10 | крестьянка - дочь Ерыкалина Петра Никифорова [8]
Комментарий наборщика
Выдана в замужество за Василия Алексеева (см. л.832об того же дела).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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