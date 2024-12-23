Ерыкалина Екатерина Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Ерыкалина Екатерина Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 453
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 38
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Куда убыл
- д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- переведена
- Год убытия
- 1795
- Год рождения вычисленный
- 1737
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 776об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 38
01 | Ерыкалин Василий Тихонов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Ерыкалина Марфа Лукьянова: 47 / 60 | крестьянка - жена Ерыкалина Василия Тихонова [1]
03 | Ерыкалин Тимофей Тихонов: 45 / - | крестьянин - брат Ерыкалина Василия Тихонова [1]
04 | Ерыкалина Екатерина Иванова: 45 / - | крестьянка - жена Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
05 | Ерыкалин Петр Васильев: 16 / 29 | крестьянин - сын Ерыкалина Василия Тихонова [1]
06 | Ерыкалина Прасковья Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Ерыкалина Петра Васильева [5]
07 | Ерыкалина Домна Васильева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Ерыкалина Василия Тихонова [1]
08 | Ерыкалин Петр Никифоров: 24 / - | крестьянин - племянник Ерыкалина Василия Тихонова [1]
09 | Ерыкалина Степанида Матвеева: 20 / - | крестьянка - жена Ерыкалина Петра Никифорова [8]
10 | Ерыкалин Ермил Никифоров: 12 / 25 | крестьянин - брат Ерыкалина Петра Никифорова [8]
11 | Ерыкалин Степан Никифоров: 8 / 21 | крестьянин - брат Ерыкалина Петра Никифорова [8]
12 | Ерыкалина Авдотья Михайлова: - / 18 | крестьянка - жена Ерыкалина Степана Никифорова [11]
13 | Ерыкалин Андрей Никифоров: 6 / 19 | крестьянин - брат Ерыкалина Петра Никифорова [8]
14 | Ерыкалина Феодосия Никифорова: 10 / - | крестьянка - сестра Ерыкалина Петра Никифорова [8]
15 | Ерыкалина Прасковья Никифорова: 2 / 15 | крестьянка - сестра Ерыкалина Петра Никифорова [8]
16 | Ерыкалин Савелий Тимофеев: 11 / - | крестьянин - сын Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
17 | Ерыкалина Авдотья Тимофеева: 14 / - | крестьянка - дочь Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
18 | Ерыкалина Прасковья Тимофеева: 7 / - | крестьянка - дочь Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
19 | Ерыкалина Авдотья Тимофеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Ерыкалина Тимофея Тихонова [3]
20 | Ерыкалина Наталья Петрова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Ерыкалина Петра Никифорова [8]
21 | Ерыкалин Степан Петров: - / 9 | крестьянин - сын Ерыкалина Петра Никифорова [8]
22 | Ерыкалина Анисья Петрова: - / 10 | крестьянка - дочь Ерыкалина Петра Никифорова [8]
- Комментарий наборщика
- В этом документе пропущена информация о выбытии. Но она есть в копии этой ревизии (ЦАНО Ф.60, Оп.2, д.9, л.67об)
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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