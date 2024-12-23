Шилокшин Терентий Степанов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Шилокшин Терентий Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 447
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- сын Шилокшина Степана Михайлова [4]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 776об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 37
01 | Шилокшин Илья Михайлов: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Шилокшина Авдотья Ануфриева: 70 / - | крестьянская вдова - мать Шилокшина Ильи Михайлова [1]
03 | Шилокшина Матрена Петрова: 45 / 58 | крестьянка - жена Шилокшина Ильи Михайлова [1]
04 | Шилокшин Степан Михайлов: 36 / 49 | крестьянин - брат Шилокшина Ильи Михайлова [1]
05 | Шилокшина Анна Тимофеева: 36 / 49 | крестьянка - жена Шилокшина Степана Михайлова [4]
06 | Шилокшин Алексей Ильин: 13 / 26 | крестьянин - сын Шилокшина Ильи Михайлова [1]
07 | Шилокшина Мавра Никитина: - / 29 | крестьянка - жена Шилокшина Алексея Ильина [6]
08 | Шилокшина Дарья Ильина: 15 / - | крестьянка - дочь Шилокшина Ильи Михайлова [1]
09 | Шилокшина Пелагея Ильина: 10 / 23 | крестьянка - дочь Шилокшина Ильи Михайлова [1]
10 | Шилокшина Дарья Ильина: 9 / 22 | крестьянка - дочь Шилокшина Ильи Михайлова [1]
11 | Шилокшина Авдотья Ильина: 4 / 17 | крестьянка - дочь Шилокшина Ильи Михайлова [1]
12 | Шилокшин Василий Степанов: 14 / 27 | крестьянин - сын Шилокшина Степана Михайлова [4]
13 | Шилокшина Аксинья Борисова: - / 26 | крестьянка - жена Шилокшина Василия Степанова [12]
14 | Шилокшин Никифор Степанов: 6 / 19 | крестьянин - сын Шилокшина Степана Михайлова [4]
15 | Шилокшина Аграфена Алексеева: - / 16 | крестьянка - жена Шилокшина Никифора Степанова [14]
16 | Шилокшин Терентий Степанов: 2 / 15 | крестьянин - сын Шилокшина Степана Михайлова [4]
17 | Шилокшина Наталья Степанова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Шилокшина Степана Михайлова [4]
18 | Шилокшин Иван Васильев: - / 3 | крестьянин - сын Шилокшина Василия Степанова [12]
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