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Шилокшина Матрена Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Шилокшина Матрена Петрова
Пол
жен
Номер записи
434
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Шилокшина Ильи Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1737
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 775об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 37
01 | Шилокшин Илья Михайлов: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Шилокшина Авдотья Ануфриева: 70 / - | крестьянская вдова - мать Шилокшина Ильи Михайлова [1]
03 | Шилокшина Матрена Петрова: 45 / 58 | крестьянка - жена Шилокшина Ильи Михайлова [1]
04 | Шилокшин Степан Михайлов: 36 / 49 | крестьянин - брат Шилокшина Ильи Михайлова [1]
05 | Шилокшина Анна Тимофеева: 36 / 49 | крестьянка - жена Шилокшина Степана Михайлова [4]
06 | Шилокшин Алексей Ильин: 13 / 26 | крестьянин - сын Шилокшина Ильи Михайлова [1]
07 | Шилокшина Мавра Никитина: - / 29 | крестьянка - жена Шилокшина Алексея Ильина [6]
08 | Шилокшина Дарья Ильина: 15 / - | крестьянка - дочь Шилокшина Ильи Михайлова [1]
09 | Шилокшина Пелагея Ильина: 10 / 23 | крестьянка - дочь Шилокшина Ильи Михайлова [1]
10 | Шилокшина Дарья Ильина: 9 / 22 | крестьянка - дочь Шилокшина Ильи Михайлова [1]
11 | Шилокшина Авдотья Ильина: 4 / 17 | крестьянка - дочь Шилокшина Ильи Михайлова [1]
12 | Шилокшин Василий Степанов: 14 / 27 | крестьянин - сын Шилокшина Степана Михайлова [4]
13 | Шилокшина Аксинья Борисова: - / 26 | крестьянка - жена Шилокшина Василия Степанова [12]
14 | Шилокшин Никифор Степанов: 6 / 19 | крестьянин - сын Шилокшина Степана Михайлова [4]
15 | Шилокшина Аграфена Алексеева: - / 16 | крестьянка - жена Шилокшина Никифора Степанова [14]
16 | Шилокшин Терентий Степанов: 2 / 15 | крестьянин - сын Шилокшина Степана Михайлова [4]
17 | Шилокшина Наталья Степанова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Шилокшина Степана Михайлова [4]
18 | Шилокшин Иван Васильев: - / 3 | крестьянин - сын Шилокшина Василия Степанова [12]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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