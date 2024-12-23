Потехин Семен Яковлев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Потехин Семен Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 423
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Потехина Якова Андреева [3]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 775
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 36
01 | Потехин Михаил Андреев: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Потехина Устинья Васильева: 43 / 56 | крестьянка - жена Потехина Михаила Андреева [1]
03 | Потехин Яков Андреев: 40 / - | крестьянин - брат Потехина Михаила Андреева [1]
04 | Потехина Агафья Васильева: 41 / 54 | крестьянка - жена Потехина Якова Андреева [3]
05 | Медведева Акулина Алексеева: 10 / - | крестьянка - падчерица Медведева Тимофея Макарова [1]
05 | Потехин Григорий Андреев: 26 / 39 | крестьянин - брат Потехина Михаила Андреева [1]
06 | Потехина Февронья Иванова: 28 / 41 | крестьянка - жена Потехина Григория Андреева [5]
07 | Потехин Степан Андреев: 15 / 28 | крестьянин - брат Потехина Михаила Андреева [1]
08 | Потехина Мавра Михайлова: 20 / 33 | крестьянка - жена Потехина Степана Андреева [7]
09 | Потехин Михаил Михайлов: 8 / 21 | крестьянин - сын Потехина Михаила Андреева [1]
10 | Потехина Прасковья Петрова: - / 18 | крестьянка - жена Потехина Михаила Михайлова [9]
11 | Потехина Анна Михайлова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Потехина Михаила Андреева [1]
12 | Потехин Данила Яковлев: 19 / - | крестьянин - сын Потехина Якова Андреева [3]
13 | Потехин Семен Яковлев: 4 / 17 | крестьянин - сын Потехина Якова Андреева [3]
14 | Потехина Прасковья Яковлева: 10 / - | крестьянка - дочь Потехина Якова Андреева [3]
15 | Потехина Марфа Яковлева: 4 / - | крестьянка - дочь Потехина Якова Андреева [3]
16 | Потехин Кузьма Григорьев: 8 / 21 | крестьянин - сын Потехина Григория Андреева [5]
17 | Потехина Василиса Евдокимова: - / 19 | крестьянка - жена Потехина Кузьмы Григорьева [16]
18 | Потехина Анастасия Григорьева: 6 / 19 | крестьянка - дочь Потехина Григория Андреева [5]
19 | Потехин Василий Григорьев: - / 10 | крестьянин - сын Потехина Григория Андреева [5]
20 | Потехина Матрена Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Потехина Григория Андреева [5]
21 | Потехин Алексей Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Потехина Михаила Михайлова [9]
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