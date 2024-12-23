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Медведева Анна Вавилова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведева Анна Вавилова
Пол
жен
Номер записи
407
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Медведева Тимофея Макарова [1]
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1745
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 774об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 35
01 | Медведев Тимофей Макаров: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Медведева Анна Вавилова: 37 / 50 | крестьянка - жена Медведева Тимофея Макарова [1]
03 | Медведев Филипп Макаров: 26 / 39 | крестьянин - брат Медведева Тимофея Макарова [1]
04 | Медведев Иван Тимофеев: 3 / 16 | крестьянин - сын Медведева Тимофея Макарова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 года отчество Иванова (ЦАНО ф.60 оп.239А д.167 л.774об).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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