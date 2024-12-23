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Медведева Анисья Леонтьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведева Анисья Леонтьева
Пол
жен
Номер записи
402
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Медведева Герасима Тимофеева [1]
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1739
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 774об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 34
01 | Медведев Герасим Тимофеев: 21 / 35 | крестьянин - глава
02 | Медведева Анисья Леонтьева: 43 / 56 | крестьянская вдова - мать Медведева Герасима Тимофеева [1]
03 | Медведева Анна Лаврентьева: 32 / 45 | крестьянка - жена Медведева Герасима Тимофеева [1]
04 | Медведев Андрей Герасимов: 0 / 13 | крестьянин - сын Медведева Герасима Тимофеева [1]
05 | Медведева Домна Герасимова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Медведева Герасима Тимофеева [1]
Комментарий наборщика
Вдова Медведева Тимофея Иванова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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