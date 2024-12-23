Медведев Герасим Тимофеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Медведев Герасим Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 401
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 34
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 21
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 774об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 34
01 | Медведев Герасим Тимофеев: 21 / 35 | крестьянин - глава
02 | Медведева Анисья Леонтьева: 43 / 56 | крестьянская вдова - мать Медведева Герасима Тимофеева [1]
03 | Медведева Анна Лаврентьева: 32 / 45 | крестьянка - жена Медведева Герасима Тимофеева [1]
04 | Медведев Андрей Герасимов: 0 / 13 | крестьянин - сын Медведева Герасима Тимофеева [1]
05 | Медведева Домна Герасимова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Медведева Герасима Тимофеева [1]
- Комментарий наборщика
- Фамилия в документе не указана, приведена согласно РС 1782 г.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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