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Шестакова Авдотья Григорьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Шестакова Авдотья Григорьева
Пол
жен
Номер записи
399
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Шестакова Григория Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 774
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 32
01 | Шестаков Григорий Федоров: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Шестакова Татьяна Егорова: 35 / - | крестьянка - жена Шестакова Григория Федорова [1]
03 | Шестаков Федор Григорьев: 10 / 23 | крестьянин - сын Шестакова Григория Федорова [1]
04 | Шестакова Афимья Семенова: - / 20 | крестьянка - жена Шестакова Федора Григорьева [3]
05 | Шестакова Прасковья Григорьева: 11 / - | крестьянка - дочь Шестакова Григория Федорова [1]
06 | Шестакова Авдотья Григорьева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Шестакова Григория Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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