Шестаков Федор Григорьев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Шестаков Федор Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 396
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Шестакова Григория Федорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 774
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 32
01 | Шестаков Григорий Федоров: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Шестакова Татьяна Егорова: 35 / - | крестьянка - жена Шестакова Григория Федорова [1]
03 | Шестаков Федор Григорьев: 10 / 23 | крестьянин - сын Шестакова Григория Федорова [1]
04 | Шестакова Афимья Семенова: - / 20 | крестьянка - жена Шестакова Федора Григорьева [3]
05 | Шестакова Прасковья Григорьева: 11 / - | крестьянка - дочь Шестакова Григория Федорова [1]
06 | Шестакова Авдотья Григорьева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Шестакова Григория Федорова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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