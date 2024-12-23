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Клокова Матрена Трофимова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клокова Матрена Трофимова
Пол
жен
Номер записи
389
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Клокова Петра Борисова [1]
Возраст по прошлой РС
37
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1745
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 773об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 31
01 | Клоков Петр Борисов: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Клокова Матрена Трофимова: 37 / - | крестьянка - жена Клокова Петра Борисова [1]
03 | Клокова Федора Филиппова: - / 43 | крестьянка - жена Клокова Петра Борисова [1]
04 | Клоков Иван Андреев: 13 / 26 | крестьянин - пасынок Клокова Петра Борисова [1]
05 | Клокова Мария Матвеева: - / 23 | крестьянка - жена Клокова Ивана Андреева [4]
06 | Клоков Михаил Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Клокова Ивана Андреева [4]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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