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Клоков Петр Борисов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клоков Петр Борисов
Пол
муж
Номер записи
388
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1746
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 773об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 31
01 | Клоков Петр Борисов: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Клокова Матрена Трофимова: 37 / - | крестьянка - жена Клокова Петра Борисова [1]
03 | Клокова Федора Филиппова: - / 43 | крестьянка - жена Клокова Петра Борисова [1]
04 | Клоков Иван Андреев: 13 / 26 | крестьянин - пасынок Клокова Петра Борисова [1]
05 | Клокова Мария Матвеева: - / 23 | крестьянка - жена Клокова Ивана Андреева [4]
06 | Клоков Михаил Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Клокова Ивана Андреева [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. фамилия Шестаков (ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1458об).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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