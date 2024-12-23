Сарбояринова Василиса Данилова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сарбояринова Василиса Данилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 383
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 773об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 30
01 | Сарбояринов Данила Савельев: 29 / 42 | крестьянин - глава
02 | Сарбояринова Прасковья Абрамова: 48 / - | крестьянская вдова - мать Сарбояринова Данилы Савельева [1]
03 | Сарбояринова Ульяна Петрова: 37 / 50 | крестьянка - жена Сарбояринова Данилы Савельева [1]
04 | Сарбояринов Максим Савельев: 24 / 37 | крестьянин - брат Сарбояринова Данилы Савельева [1]
05 | Сарбояринова Авдотья Терентьева: - / 34 | крестьянка - жена Сарбояринова Максима Савельева [4]
06 | Сарбояринов Степан Савельев: 18 / - | крестьянин - брат Сарбояринова Данилы Савельева [1]
07 | Сарбояринов Михаил Савельев: 13 / - | крестьянин - брат Сарбояринова Данилы Савельева [1]
08 | Сарбояринов Антон Савельев: 3 / 16 | крестьянин - брат Сарбояринова Данилы Савельева [1]
09 | Сарбояринов Петр Данилов: 3 / 16 | крестьянин - сын Сарбояринова Данилы Савельева [1]
10 | Сарбояринова Василиса Данилова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
11 | Сарбояринова Василиса Данилова: - / 12 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
12 | Сарбояринова Екатерина Данилова: - / 10 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
13 | Сарбояринова Авдотья Данилова: - / 6 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
14 | Сарбояринова Устинья Данилова: - / 3 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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