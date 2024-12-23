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Сарбояринов Максим Савельев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сарбояринов Максим Савельев
Пол
муж
Номер записи
377
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат Сарбояринова Данилы Савельева [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 773об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 30
01 | Сарбояринов Данила Савельев: 29 / 42 | крестьянин - глава
02 | Сарбояринова Прасковья Абрамова: 48 / - | крестьянская вдова - мать Сарбояринова Данилы Савельева [1]
03 | Сарбояринова Ульяна Петрова: 37 / 50 | крестьянка - жена Сарбояринова Данилы Савельева [1]
04 | Сарбояринов Максим Савельев: 24 / 37 | крестьянин - брат Сарбояринова Данилы Савельева [1]
05 | Сарбояринова Авдотья Терентьева: - / 34 | крестьянка - жена Сарбояринова Максима Савельева [4]
06 | Сарбояринов Степан Савельев: 18 / - | крестьянин - брат Сарбояринова Данилы Савельева [1]
07 | Сарбояринов Михаил Савельев: 13 / - | крестьянин - брат Сарбояринова Данилы Савельева [1]
08 | Сарбояринов Антон Савельев: 3 / 16 | крестьянин - брат Сарбояринова Данилы Савельева [1]
09 | Сарбояринов Петр Данилов: 3 / 16 | крестьянин - сын Сарбояринова Данилы Савельева [1]
10 | Сарбояринова Василиса Данилова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
11 | Сарбояринова Василиса Данилова: - / 12 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
12 | Сарбояринова Екатерина Данилова: - / 10 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
13 | Сарбояринова Авдотья Данилова: - / 6 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
14 | Сарбояринова Устинья Данилова: - / 3 | крестьянка - дочь Сарбояринова Данилы Савельева [1]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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