Ерофеев Алексей Матвеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Ерофеев Алексей Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 352
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Ерофеева Матвея Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 772об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 29
01 | Ерофеев Матвей Петров: 48 / 61 | крестьянин - глава
02 | Ерофеева Анастасия Афанасьева: 65 / - | крестьянская вдова - мать Ерофеева Матвея Петрова [1]
03 | Ерофеева Василиса Васильева: 26 / 39 | крестьянка - жена Ерофеева Матвея Петрова [1]
04 | Ерофеев Михаил Петров: 37 / 50 | крестьянин - брат Ерофеева Матвея Петрова [1]
05 | Ерофеева Марина Денисова: 39 / 52 | крестьянка - жена Ерофеева Михаила Петрова [4]
06 | Ерофеев Макар Васильев: 26 / 39 | крестьянин - племянник Ерофеева Матвея Петрова [1]
07 | Ерофеева Анна Васильева: 24 / 37 | крестьянка - жена Ерофеева Макара Васильева [6]
08 | Ерофеев Алексей Матвеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Ерофеева Матвея Петрова [1]
09 | Ерофеева Марфа Гаврилова: - / 23 | крестьянка - жена Ерофеева Алексея Матвеева [8]
10 | Ерофеева Прасковья Матвеева: 14 / 27 | крестьянка - дочь Ерофеева Матвея Петрова [1]
11 | Ерофеева Авдотья Матвеева: 2 / - | крестьянка - дочь Ерофеева Матвея Петрова [1]
12 | Ерофеева Мавра Матвеева: 0 / - | крестьянка - дочь Ерофеева Матвея Петрова [1]
13 | Ерофеев Иван Матвеев: - / 4 | крестьянин - сын Ерофеева Матвея Петрова [1]
14 | Ерофеев Иван Михайлов: 7 / 20 | крестьянин - сын Ерофеева Михаила Петрова [4]
15 | Ерофеева Анна Кириллова: - / 19 | крестьянка - жена Ерофеева Ивана Михайлова [14]
16 | Ерофеева Мария Михайлова: 14 / - | крестьянка - дочь Ерофеева Михаила Петрова [4]
17 | Ерофеев Антон Михайлов: - / 5 | крестьянин - сын Ерофеева Михаила Петрова [4]
18 | Ерофеев Степан Михайлов: - / 3 | крестьянин - сын Ерофеева Михаила Петрова [4]
19 | Ерофеев Иван Михайлов: - / 2 | крестьянин - сын Ерофеева Михаила Петрова [4]
20 | Ерофеева Анна Макарова: 2 / - | крестьянка - дочь Ерофеева Макара Васильева [6]
21 | Ерофеева Анна Макарова: 0 / - | крестьянка - дочь Ерофеева Макара Васильева [6]
22 | Ерофеев Василий Макаров: - / 7 | крестьянин - сын Ерофеева Макара Васильева [6]
23 | Ерофеев Кузьма Макаров: - / 6 | крестьянин - сын Ерофеева Макара Васильева [6]
24 | Ерофеев Гаврила Макаров: - / 4 | крестьянин - сын Ерофеева Макара Васильева [6]
25 | Ерофеев Афанасий Макаров: - / 0 | крестьянин - сын Ерофеева Макара Васильева [6]
26 | Ерофеева Татьяна Макарова: - / 5 | крестьянка - дочь Ерофеева Макара Васильева [6]
27 | Ерофеев Данила Алексеев: - / 6 | крестьянин - сын Ерофеева Алексея Матвеева [8]
28 | Ерофеев Дмитрий Алексеев: - / 4 | крестьянин - сын Ерофеева Алексея Матвеева [8]
29 | Ерофеева Татьяна Алексеева: - / 2 | крестьянка - дочь Ерофеева Алексея Матвеева [8]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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