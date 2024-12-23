Лызлов Иван Петров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Лызлов Иван Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 266
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- сын Лызлова Петра Никитина [13]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1789
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Год смерти
- 1789
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 768об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 27
01 | Лызлов Федор Иванов: 60 / - | крестьянин - глава
02 | Лызлова Авдотья Павлова: 59 / - | крестьянка - жена Лызлова Федора Иванова [1]
03 | Лызлов Никита Иванов: 56 / - | крестьянин - брат Лызлова Федора Иванова [1]
04 | Лызлов Алексей Федоров: 44 / - | крестьянин - сын Лызлова Федора Иванова [1]
05 | Лызлова Прасковья Екимова: 44 / 57 | крестьянка - жена Лызлова Алексея Федорова [4]
06 | Лызлов Петр Федоров: 37 / 50 | крестьянин - сын Лызлова Федора Иванова [1]
07 | Лызлова Афимья Андреева: 44 / - | крестьянка - жена Лызлова Петра Федорова [6]
08 | Лызлова Екатерина Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Лызлова Петра Федорова [6]
09 | Лызлов Еким Федоров: 34 / - | крестьянин - сын Лызлова Федора Иванова [1]
10 | Лызлова Матрена Данилова: 33 / 46 | крестьянка - жена Лызлова Екима Федорова [9]
11 | Лызлов Фома Федоров: 29 / 42 | крестьянин - сын Лызлова Федора Иванова [1]
12 | Лызлова Авдотья Степанова: 29 / 42 | крестьянка - жена Лызлова Фомы Федорова [11]
13 | Лызлов Петр Никитин: 37 / 50 | крестьянин - сын Лызлова Никиты Иванова [3]
14 | Лызлова Анастасия Антонова: 31 / 44 | крестьянка - жена Лызлова Петра Никитина [13]
15 | Лызлов Никита Петров: 9 / - | крестьянин - сын Лызлова Петра Никитина [13]
16 | Лызлов Иван Петров: 5 / - | крестьянин - сын Лызлова Петра Никитина [13]
17 | Лызлов Петр Петров: 2 / 15 | крестьянин - сын Лызлова Петра Никитина [13]
18 | Лызлов Филипп Петров: 1 / 14 | крестьянин - сын Лызлова Петра Никитина [13]
19 | Лызлов Никита Алексеев: 23 / - | крестьянин - сын Лызлова Алексея Федорова [4]
20 | Лызлова Екатерина Иванова: 25 / 38 | крестьянка - жена Лызлова Никиты Алексеева [19]
21 | Лызлов Андрей Алексеев: 20 / - | крестьянин - сын Лызлова Алексея Федорова [4]
22 | Лызлова Василиса Игнатьева: 20 / 33 | крестьянка - жена Лызлова Андрея Алексеева [21]
23 | Лызлов Степан Алексеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Лызлова Алексея Федорова [4]
24 | Лызлова Аграфена Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Лызлова Степана Алексеева [23]
25 | Лызлов Федор Алексеев: 7 / 20 | крестьянин - сын Лызлова Алексея Федорова [4]
26 | Лызлова Феодосия Алексеева: 6 / 19 | крестьянка - дочь Лызлова Алексея Федорова [4]
27 | Лызлов Лаврентий Никитин: 0 / 13 | крестьянин - сын Лызлова Никиты Алексеева [19]
28 | Лызлов Дмитрий Екимов: 8 / 21 | крестьянин - сын Лызлова Екима Федорова [9]
29 | Лызлова Афимья Алексеева: - / 22 | крестьянка - жена Лызлова Дмитрия Екимова [28]
30 | Лызлов Андрей Фомин: 10 / 23 | крестьянин - сын Лызлова Фомы Федорова [11]
31 | Лызлова Анисья Фролова: - / 22 | крестьянка - жена Лызлова Андрея Фомина [30]
32 | Лызлов Василий Фомин: 0 / - | крестьянин - сын Лызлова Фомы Федорова [11]
33 | Лызлова Авдотья Фомина: 1 / - | крестьянка - дочь Лызлова Фомы Федорова [11]
34 | Лызлов Федор Фомин: - / 12 | крестьянин - сын Лызлова Фомы Федорова [11]
35 | Лызлова Аграфена Петрова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Лызлова Петра Федорова [6]
36 | Лызлов Иван Петров: - / 4 | крестьянин - сын Лызлова Петра Федорова [6]
37 | Лызлов Павел Андреев: - / 4 | крестьянин - сын Лызлова Андрея Фомина [30]
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