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Лызлов Петр Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лызлов Петр Федоров
Пол
муж
Номер записи
256
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Лызлова Федора Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1745
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 768об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 27
01 | Лызлов Федор Иванов: 60 / - | крестьянин - глава
02 | Лызлова Авдотья Павлова: 59 / - | крестьянка - жена Лызлова Федора Иванова [1]
03 | Лызлов Никита Иванов: 56 / - | крестьянин - брат Лызлова Федора Иванова [1]
04 | Лызлов Алексей Федоров: 44 / - | крестьянин - сын Лызлова Федора Иванова [1]
05 | Лызлова Прасковья Екимова: 44 / 57 | крестьянка - жена Лызлова Алексея Федорова [4]
06 | Лызлов Петр Федоров: 37 / 50 | крестьянин - сын Лызлова Федора Иванова [1]
07 | Лызлова Афимья Андреева: 44 / - | крестьянка - жена Лызлова Петра Федорова [6]
08 | Лызлова Екатерина Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Лызлова Петра Федорова [6]
09 | Лызлов Еким Федоров: 34 / - | крестьянин - сын Лызлова Федора Иванова [1]
10 | Лызлова Матрена Данилова: 33 / 46 | крестьянка - жена Лызлова Екима Федорова [9]
11 | Лызлов Фома Федоров: 29 / 42 | крестьянин - сын Лызлова Федора Иванова [1]
12 | Лызлова Авдотья Степанова: 29 / 42 | крестьянка - жена Лызлова Фомы Федорова [11]
13 | Лызлов Петр Никитин: 37 / 50 | крестьянин - сын Лызлова Никиты Иванова [3]
14 | Лызлова Анастасия Антонова: 31 / 44 | крестьянка - жена Лызлова Петра Никитина [13]
15 | Лызлов Никита Петров: 9 / - | крестьянин - сын Лызлова Петра Никитина [13]
16 | Лызлов Иван Петров: 5 / - | крестьянин - сын Лызлова Петра Никитина [13]
17 | Лызлов Петр Петров: 2 / 15 | крестьянин - сын Лызлова Петра Никитина [13]
18 | Лызлов Филипп Петров: 1 / 14 | крестьянин - сын Лызлова Петра Никитина [13]
19 | Лызлов Никита Алексеев: 23 / - | крестьянин - сын Лызлова Алексея Федорова [4]
20 | Лызлова Екатерина Иванова: 25 / 38 | крестьянка - жена Лызлова Никиты Алексеева [19]
21 | Лызлов Андрей Алексеев: 20 / - | крестьянин - сын Лызлова Алексея Федорова [4]
22 | Лызлова Василиса Игнатьева: 20 / 33 | крестьянка - жена Лызлова Андрея Алексеева [21]
23 | Лызлов Степан Алексеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Лызлова Алексея Федорова [4]
24 | Лызлова Аграфена Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Лызлова Степана Алексеева [23]
25 | Лызлов Федор Алексеев: 7 / 20 | крестьянин - сын Лызлова Алексея Федорова [4]
26 | Лызлова Феодосия Алексеева: 6 / 19 | крестьянка - дочь Лызлова Алексея Федорова [4]
27 | Лызлов Лаврентий Никитин: 0 / 13 | крестьянин - сын Лызлова Никиты Алексеева [19]
28 | Лызлов Дмитрий Екимов: 8 / 21 | крестьянин - сын Лызлова Екима Федорова [9]
29 | Лызлова Афимья Алексеева: - / 22 | крестьянка - жена Лызлова Дмитрия Екимова [28]
30 | Лызлов Андрей Фомин: 10 / 23 | крестьянин - сын Лызлова Фомы Федорова [11]
31 | Лызлова Анисья Фролова: - / 22 | крестьянка - жена Лызлова Андрея Фомина [30]
32 | Лызлов Василий Фомин: 0 / - | крестьянин - сын Лызлова Фомы Федорова [11]
33 | Лызлова Авдотья Фомина: 1 / - | крестьянка - дочь Лызлова Фомы Федорова [11]
34 | Лызлов Федор Фомин: - / 12 | крестьянин - сын Лызлова Фомы Федорова [11]
35 | Лызлова Аграфена Петрова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Лызлова Петра Федорова [6]
36 | Лызлов Иван Петров: - / 4 | крестьянин - сын Лызлова Петра Федорова [6]
37 | Лызлов Павел Андреев: - / 4 | крестьянин - сын Лызлова Андрея Фомина [30]
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