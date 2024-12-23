Лызлова Анастасия Степанова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Лызлова Анастасия Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 247
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- жена Лызлова Терентия Матвеева [10]
- Откуда прибыл
- с. Собакино, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина поступления
- взята в вотчине госпожи моей
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 768
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 25
01 | Лызлов Матвей Тимофеев: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Лызлова Анисья Семенова: 47 / - | крестьянская вдова - сноха Лызлова Матвея Тимофеева [1]
03 | Лызлов Дмитрий Иванов: 29 / 42 | крестьянин - племянник Лызлова Матвея Тимофеева [1]
04 | Лызлова Прасковья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Лызлова Дмитрия Иванова [3]
05 | Лызлов Михаил Дмитриев: 1 / - | крестьянин - сын Лызлова Дмитрия Иванова [3]
06 | Лызлов Андрей Дмитриев: - / 9 | крестьянин - сын Лызлова Дмитрия Иванова [3]
07 | Лызлов Григорий Матвеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Лызлова Матвея Тимофеева [1]
08 | Лызлова Прасковья Иванова: 17 / 30 | крестьянка - жена Лызлова Григория Матвеева [7]
09 | Лызлов Федор Матвеев: 13 / - | крестьянин - сын Лызлова Матвея Тимофеева [1]
10 | Лызлов Терентий Матвеев: 6 / 19 | крестьянин - сын Лызлова Матвея Тимофеева [1]
11 | Лызлова Анастасия Степанова: - / 19 | крестьянка - жена Лызлова Терентия Матвеева [10]
12 | Лызлов Никита Матвеев: 5 / 18 | крестьянин - сын Лызлова Матвея Тимофеева [1]
13 | Лызлова Василиса Матвеева: 9 / - | крестьянка - дочь Лызлова Матвея Тимофеева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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