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Лызлов Дмитрий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лызлов Дмитрий Иванов
Пол
муж
Номер записи
239
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
племянник Лызлова Матвея Тимофеева [1]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 767об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 25
01 | Лызлов Матвей Тимофеев: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Лызлова Анисья Семенова: 47 / - | крестьянская вдова - сноха Лызлова Матвея Тимофеева [1]
03 | Лызлов Дмитрий Иванов: 29 / 42 | крестьянин - племянник Лызлова Матвея Тимофеева [1]
04 | Лызлова Прасковья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Лызлова Дмитрия Иванова [3]
05 | Лызлов Михаил Дмитриев: 1 / - | крестьянин - сын Лызлова Дмитрия Иванова [3]
06 | Лызлов Андрей Дмитриев: - / 9 | крестьянин - сын Лызлова Дмитрия Иванова [3]
07 | Лызлов Григорий Матвеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Лызлова Матвея Тимофеева [1]
08 | Лызлова Прасковья Иванова: 17 / 30 | крестьянка - жена Лызлова Григория Матвеева [7]
09 | Лызлов Федор Матвеев: 13 / - | крестьянин - сын Лызлова Матвея Тимофеева [1]
10 | Лызлов Терентий Матвеев: 6 / 19 | крестьянин - сын Лызлова Матвея Тимофеева [1]
11 | Лызлова Анастасия Степанова: - / 19 | крестьянка - жена Лызлова Терентия Матвеева [10]
12 | Лызлов Никита Матвеев: 5 / 18 | крестьянин - сын Лызлова Матвея Тимофеева [1]
13 | Лызлова Василиса Матвеева: 9 / - | крестьянка - дочь Лызлова Матвея Тимофеева [1]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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