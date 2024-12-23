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Горлищева Мария Фаддеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Горлищева Мария Фаддеева
Пол
жен
Номер записи
232
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Горлищева Николая Семенова [3]
Возраст по прошлой РС
21
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1761
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 767об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 24
01 | Горлищев Семен Яковлев: 48 / 61 | крестьянин - глава
02 | Горлищева Авдотья Иванова: 47 / - | крестьянка - жена Горлищева Семена Яковлева [1]
03 | Горлищев Николай Семенов: 27 / 40 | крестьянин - сын Горлищева Семена Яковлева [1]
04 | Горлищева Мария Фаддеева: 21 / - | крестьянка - жена Горлищева Николая Семенова [3]
05 | Горлищева Авдотья Семенова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Горлищева Семена Яковлева [1]
06 | Горлищев Мирон Николаев: - / 4 | крестьянин - сын Горлищева Николая Семенова [3]
07 | Горлищева Авдотья Николаева: - / 12 | крестьянка - дочь Горлищева Николая Семенова [3]
08 | Горлищева Пелагея Николаева: - / 4 | крестьянка - дочь Горлищева Николая Семенова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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