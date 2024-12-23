Горлищев Николай Семенов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Горлищев Николай Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 231
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Горлищева Семена Яковлева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 767об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 24
01 | Горлищев Семен Яковлев: 48 / 61 | крестьянин - глава
02 | Горлищева Авдотья Иванова: 47 / - | крестьянка - жена Горлищева Семена Яковлева [1]
03 | Горлищев Николай Семенов: 27 / 40 | крестьянин - сын Горлищева Семена Яковлева [1]
04 | Горлищева Мария Фаддеева: 21 / - | крестьянка - жена Горлищева Николая Семенова [3]
05 | Горлищева Авдотья Семенова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Горлищева Семена Яковлева [1]
06 | Горлищев Мирон Николаев: - / 4 | крестьянин - сын Горлищева Николая Семенова [3]
07 | Горлищева Авдотья Николаева: - / 12 | крестьянка - дочь Горлищева Николая Семенова [3]
08 | Горлищева Пелагея Николаева: - / 4 | крестьянка - дочь Горлищева Николая Семенова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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