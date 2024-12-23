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Пятунина Домна Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Пятунина Домна Васильева
Пол
жен
Номер записи
228
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Пятунина Евдокима Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1733
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 767об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 23
01 | Пятунин Евдоким Федоров: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Пятунина Домна Васильева: 49 / - | крестьянка - жена Пятунина Евдокима Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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