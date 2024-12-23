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Маканина Афимья Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Маканина Афимья Андреева
Пол
жен
Номер записи
222
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Маканина Андрея Александрова [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 767
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 21
01 | Маканин Андрей Александров: 42 / 55 | крестьянин - глава
02 | Маканина Феодосия Федорова: 41 / 54 | крестьянка - жена Маканина Андрея Александрова [1]
03 | Маканин Федор Андреев: 16 / 29 | крестьянин - сын Маканина Андрея Александрова [1]
04 | Маканина Ирина Игнатьева: - / 29 | крестьянка - жена Маканина Федора Андреева [3]
05 | Маканин Василий Андреев: 15 / 28 | крестьянин - сын Маканина Андрея Александрова [1]
06 | Маканина Анна Астафьева: - / 23 | крестьянка - жена Маканина Василия Андреева [5]
07 | Маканина Пелагея Андреева: 7 / - | крестьянка - дочь Маканина Андрея Александрова [1]
08 | Маканина Афимья Андреева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Маканина Андрея Александрова [1]
09 | Маканин Максим Федоров: - / 10 | крестьянин - сын Маканина Федора Андреева [3]
10 | Маканин Григорий Федоров: - / 3 | крестьянин - сын Маканина Федора Андреева [3]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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