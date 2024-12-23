Маканина Анна Астафьева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Маканина Анна Астафьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 220
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Маканина Василия Андреева [5]
- Откуда прибыл
- д. Сальниково, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 767
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 21
01 | Маканин Андрей Александров: 42 / 55 | крестьянин - глава
02 | Маканина Феодосия Федорова: 41 / 54 | крестьянка - жена Маканина Андрея Александрова [1]
03 | Маканин Федор Андреев: 16 / 29 | крестьянин - сын Маканина Андрея Александрова [1]
04 | Маканина Ирина Игнатьева: - / 29 | крестьянка - жена Маканина Федора Андреева [3]
05 | Маканин Василий Андреев: 15 / 28 | крестьянин - сын Маканина Андрея Александрова [1]
06 | Маканина Анна Астафьева: - / 23 | крестьянка - жена Маканина Василия Андреева [5]
07 | Маканина Пелагея Андреева: 7 / - | крестьянка - дочь Маканина Андрея Александрова [1]
08 | Маканина Афимья Андреева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Маканина Андрея Александрова [1]
09 | Маканин Максим Федоров: - / 10 | крестьянин - сын Маканина Федора Андреева [3]
10 | Маканин Григорий Федоров: - / 3 | крестьянин - сын Маканина Федора Андреева [3]
- Комментарий наборщика
- Девичья фамилия: Хохонина.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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