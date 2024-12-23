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Сарбояринова Дарья Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сарбояринова Дарья Федорова
Пол
жен
Номер записи
212
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
жена Сарбояринова Федора Васильева [11]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина поступления
взята в том же селе
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 766об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 20
01 | Сарбояринов Алексей Ильин: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Сарбояринова Соломонида Михайлова: 67 / - | крестьянская вдова - сноха Сарбояринова Алексея Ильина [1]
03 | Сарбояринов Василий Никифоров: 27 / 40 | крестьянин - сын Сарбояриновой Соломониды Михайловой [2]
04 | Сарбояринова Анна Яковлева: 34 / 47 | крестьянка - жена Сарбояринова Василия Никифорова [3]
05 | Сарбояринов Дементий Никифоров: 24 / 37 | крестьянин - сын Сарбояриновой Соломониды Михайловой [2]
06 | Сарбояринова Варвара Григорьева: 26 / 39 | крестьянка - жена Сарбояринова Дементия Никифорова [5]
07 | Сарбояринов Назар Алексеев: 19 / 32 | крестьянин - сын Сарбояринова Алексея Ильина [1]
08 | Сарбояринова Матрена Антипова: 20 / 33 | крестьянка - жена Сарбояринова Назара Алексеева [7]
09 | Сарбояринова Аграфена Алексеева: 32 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Алексея Ильина [1]
10 | Сарбояринова Марфа Алексеева: 21 / 34 | крестьянка - дочь Сарбояринова Алексея Ильина [1]
11 | Сарбояринов Федор Васильев: 7 / 20 | крестьянин - сын Сарбояринова Василия Никифорова [3]
12 | Сарбояринова Дарья Федорова: - / 21 | крестьянка - жена Сарбояринова Федора Васильева [11]
13 | Сарбояринова Авдотья Васильева: 8 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Василия Никифорова [3]
14 | Сарбояринова Авдотья Дементьева: 5 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Дементия Никифорова [5]
Комментарий наборщика
Возможно, дочь Мошенцовой Анисьи Андреевой (см. л.762об того же дела). Несоответствие по возрасту 2 года.
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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