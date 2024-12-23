Сарбояринова Дарья Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сарбояринова Дарья Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 212
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена Сарбояринова Федора Васильева [11]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина поступления
- взята в том же селе
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 766об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 20
01 | Сарбояринов Алексей Ильин: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Сарбояринова Соломонида Михайлова: 67 / - | крестьянская вдова - сноха Сарбояринова Алексея Ильина [1]
03 | Сарбояринов Василий Никифоров: 27 / 40 | крестьянин - сын Сарбояриновой Соломониды Михайловой [2]
04 | Сарбояринова Анна Яковлева: 34 / 47 | крестьянка - жена Сарбояринова Василия Никифорова [3]
05 | Сарбояринов Дементий Никифоров: 24 / 37 | крестьянин - сын Сарбояриновой Соломониды Михайловой [2]
06 | Сарбояринова Варвара Григорьева: 26 / 39 | крестьянка - жена Сарбояринова Дементия Никифорова [5]
07 | Сарбояринов Назар Алексеев: 19 / 32 | крестьянин - сын Сарбояринова Алексея Ильина [1]
08 | Сарбояринова Матрена Антипова: 20 / 33 | крестьянка - жена Сарбояринова Назара Алексеева [7]
09 | Сарбояринова Аграфена Алексеева: 32 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Алексея Ильина [1]
10 | Сарбояринова Марфа Алексеева: 21 / 34 | крестьянка - дочь Сарбояринова Алексея Ильина [1]
11 | Сарбояринов Федор Васильев: 7 / 20 | крестьянин - сын Сарбояринова Василия Никифорова [3]
12 | Сарбояринова Дарья Федорова: - / 21 | крестьянка - жена Сарбояринова Федора Васильева [11]
13 | Сарбояринова Авдотья Васильева: 8 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Василия Никифорова [3]
14 | Сарбояринова Авдотья Дементьева: 5 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Дементия Никифорова [5]
- Комментарий наборщика
- Возможно, дочь Мошенцовой Анисьи Андреевой (см. л.762об того же дела). Несоответствие по возрасту 2 года.
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.