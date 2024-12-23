Сарбояринов Василий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарбояринов Василий Никифоров

Сарбояринов Василий Никифоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сарбояринов Василий Никифоров
Пол
муж
Номер записи
203
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Сарбояриновой Соломониды Михайловой [2]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 766
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 20
01 | Сарбояринов Алексей Ильин: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Сарбояринова Соломонида Михайлова: 67 / - | крестьянская вдова - сноха Сарбояринова Алексея Ильина [1]
03 | Сарбояринов Василий Никифоров: 27 / 40 | крестьянин - сын Сарбояриновой Соломониды Михайловой [2]
04 | Сарбояринова Анна Яковлева: 34 / 47 | крестьянка - жена Сарбояринова Василия Никифорова [3]
05 | Сарбояринов Дементий Никифоров: 24 / 37 | крестьянин - сын Сарбояриновой Соломониды Михайловой [2]
06 | Сарбояринова Варвара Григорьева: 26 / 39 | крестьянка - жена Сарбояринова Дементия Никифорова [5]
07 | Сарбояринов Назар Алексеев: 19 / 32 | крестьянин - сын Сарбояринова Алексея Ильина [1]
08 | Сарбояринова Матрена Антипова: 20 / 33 | крестьянка - жена Сарбояринова Назара Алексеева [7]
09 | Сарбояринова Аграфена Алексеева: 32 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Алексея Ильина [1]
10 | Сарбояринова Марфа Алексеева: 21 / 34 | крестьянка - дочь Сарбояринова Алексея Ильина [1]
11 | Сарбояринов Федор Васильев: 7 / 20 | крестьянин - сын Сарбояринова Василия Никифорова [3]
12 | Сарбояринова Дарья Федорова: - / 21 | крестьянка - жена Сарбояринова Федора Васильева [11]
13 | Сарбояринова Авдотья Васильева: 8 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Василия Никифорова [3]
14 | Сарбояринова Авдотья Дементьева: 5 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Дементия Никифорова [5]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. фамилия Бородавкин (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1449об).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.