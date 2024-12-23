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Волкова Аксинья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Волкова Аксинья Иванова
Пол
жен
Номер записи
197
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Волкова Михаила Степанова [2]
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1794
Год рождения вычисленный
1737
Год смерти
1794
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 766
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 19
01 | Волков Степан Иванов: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Волков Михаил Степанов: 46 / 59 | крестьянин - сын Волкова Степана Иванова [1]
03 | Волкова Аксинья Иванова: 45 / - | крестьянка - жена Волкова Михаила Степанова [2]
04 | Волкова Матрена Степанова: 23 / 36 | крестьянка - дочь Волкова Степана Иванова [1]
05 | Волкова Прасковья Егорова: 27 / - | крестьянская вдова - сноха Волкова Степана Иванова [1]
06 | Волков Яков Андреев: 9 / 22 | крестьянин - внук Волкова Степана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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