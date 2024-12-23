Волкова Аксинья Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Волкова Аксинья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 197
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Волкова Михаила Степанова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1794
- Год рождения вычисленный
- 1737
- Год смерти
- 1794
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 766
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 19
01 | Волков Степан Иванов: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Волков Михаил Степанов: 46 / 59 | крестьянин - сын Волкова Степана Иванова [1]
03 | Волкова Аксинья Иванова: 45 / - | крестьянка - жена Волкова Михаила Степанова [2]
04 | Волкова Матрена Степанова: 23 / 36 | крестьянка - дочь Волкова Степана Иванова [1]
05 | Волкова Прасковья Егорова: 27 / - | крестьянская вдова - сноха Волкова Степана Иванова [1]
06 | Волков Яков Андреев: 9 / 22 | крестьянин - внук Волкова Степана Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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