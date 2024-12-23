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Волков Степан Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Волков Степан Иванов
Пол
муж
Номер записи
195
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
66
Причина выбытия
умер
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1716
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 766
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 19
01 | Волков Степан Иванов: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Волков Михаил Степанов: 46 / 59 | крестьянин - сын Волкова Степана Иванова [1]
03 | Волкова Аксинья Иванова: 45 / - | крестьянка - жена Волкова Михаила Степанова [2]
04 | Волкова Матрена Степанова: 23 / 36 | крестьянка - дочь Волкова Степана Иванова [1]
05 | Волкова Прасковья Егорова: 27 / - | крестьянская вдова - сноха Волкова Степана Иванова [1]
06 | Волков Яков Андреев: 9 / 22 | крестьянин - внук Волкова Степана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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