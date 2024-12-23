Волкова Аксинья Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Волкова Аксинья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 194
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Волкова Ивана Андреева [1]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Год смерти
- 1783
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 766
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 18
01 | Волков Иван Андреев: 26 / 39 | крестьянин - глава
02 | Волкова Лукерья Иванова: 47 / - | крестьянская вдова - мать Волкова Ивана Андреева [1]
03 | Волкова Василиса Иванова: 27 / 40 | крестьянка - жена Волкова Ивана Андреева [1]
04 | Волков Яков Андреев: 22 / - | крестьянин - брат Волкова Ивана Андреева [1]
05 | Волков Василий Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Волкова Ивана Андреева [1]
06 | Волкова Анастасия Иванова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Волкова Ивана Андреева [1]
07 | Волкова Аксинья Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Волкова Ивана Андреева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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