Волкова Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Василиса Иванова

Волкова Василиса Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Волкова Василиса Иванова
Пол
жен
Номер записи
190
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Волкова Ивана Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 765об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 18
01 | Волков Иван Андреев: 26 / 39 | крестьянин - глава
02 | Волкова Лукерья Иванова: 47 / - | крестьянская вдова - мать Волкова Ивана Андреева [1]
03 | Волкова Василиса Иванова: 27 / 40 | крестьянка - жена Волкова Ивана Андреева [1]
04 | Волков Яков Андреев: 22 / - | крестьянин - брат Волкова Ивана Андреева [1]
05 | Волков Василий Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Волкова Ивана Андреева [1]
06 | Волкова Анастасия Иванова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Волкова Ивана Андреева [1]
07 | Волкова Аксинья Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Волкова Ивана Андреева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.