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Волкова Лукерья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Волкова Лукерья Иванова
Пол
жен
Номер записи
189
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Волкова Ивана Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
47
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1735
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 765об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 18
01 | Волков Иван Андреев: 26 / 39 | крестьянин - глава
02 | Волкова Лукерья Иванова: 47 / - | крестьянская вдова - мать Волкова Ивана Андреева [1]
03 | Волкова Василиса Иванова: 27 / 40 | крестьянка - жена Волкова Ивана Андреева [1]
04 | Волков Яков Андреев: 22 / - | крестьянин - брат Волкова Ивана Андреева [1]
05 | Волков Василий Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Волкова Ивана Андреева [1]
06 | Волкова Анастасия Иванова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Волкова Ивана Андреева [1]
07 | Волкова Аксинья Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Волкова Ивана Андреева [1]
Комментарий наборщика
Вдова Волкова Андрея Иванова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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