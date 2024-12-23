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Сарбояринова Агафья Афанасьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сарбояринова Агафья Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
186
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 765об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 17
01 | Сарбояринов Михаил Леонтьев: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Сарбояринова Ненила Григорьева: 67 / - | крестьянка - жена Сарбояринова Михаила Леонтьева [1]
03 | Сарбояринов Афанасий Михайлов: 36 / - | крестьянин - сын Сарбояринова Михаила Леонтьева [1]
04 | Сарбояринова Фекла Никифорова: 34 / 47 | крестьянка - жена Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
05 | Сарбояринов Петр Афанасьев: 4 / 17 | крестьянин - сын Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
06 | Сарбояринова Анисья Афанасьева: 12 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
07 | Сарбояринова Агафья Афанасьева: 11 / 24 | крестьянка - дочь Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
08 | Сарбояринов Иван Афанасьев: - / 11 | крестьянин - сын Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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