Сарбояринова Фекла Никифорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сарбояринова Фекла Никифорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 183
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 34
- Возраст по текущей РС
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1748
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 765об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 17
01 | Сарбояринов Михаил Леонтьев: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Сарбояринова Ненила Григорьева: 67 / - | крестьянка - жена Сарбояринова Михаила Леонтьева [1]
03 | Сарбояринов Афанасий Михайлов: 36 / - | крестьянин - сын Сарбояринова Михаила Леонтьева [1]
04 | Сарбояринова Фекла Никифорова: 34 / 47 | крестьянка - жена Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
05 | Сарбояринов Петр Афанасьев: 4 / 17 | крестьянин - сын Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
06 | Сарбояринова Анисья Афанасьева: 12 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
07 | Сарбояринова Агафья Афанасьева: 11 / 24 | крестьянка - дочь Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
08 | Сарбояринов Иван Афанасьев: - / 11 | крестьянин - сын Сарбояринова Афанасия Михайлова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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