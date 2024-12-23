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Сарбояринова Устинья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сарбояринова Устинья Иванова
Пол
жен
Номер записи
179
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Сарбояринова Ивана Денисова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 765об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 16
01 | Сарбояринов Иван Денисов: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Сарбояринова Афимья Кузьмина: 35 / 48 | крестьянка - жена Сарбояринова Ивана Денисова [1]
03 | Сарбояринов Василий Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Сарбояринова Ивана Денисова [1]
04 | Сарбояринов Петр Иванов: 0 / 13 | крестьянин - сын Сарбояринова Ивана Денисова [1]
05 | Сарбояринова Устинья Иванова: 13 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Ивана Денисова [1]
Комментарий наборщика
Выдана в замужество за Сапожникова Алексея Семенова (см. л.808об того же дела).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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