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Сарбояринова Афимья Кузьмина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сарбояринова Афимья Кузьмина
Пол
жен
Номер записи
176
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Сарбояринова Ивана Денисова [1]
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1747
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 765
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 16
01 | Сарбояринов Иван Денисов: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Сарбояринова Афимья Кузьмина: 35 / 48 | крестьянка - жена Сарбояринова Ивана Денисова [1]
03 | Сарбояринов Василий Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Сарбояринова Ивана Денисова [1]
04 | Сарбояринов Петр Иванов: 0 / 13 | крестьянин - сын Сарбояринова Ивана Денисова [1]
05 | Сарбояринова Устинья Иванова: 13 / - | крестьянка - дочь Сарбояринова Ивана Денисова [1]
Комментарий наборщика
Вторая жена.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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