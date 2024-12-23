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Зацепляева Устинья Родионова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Зацепляева Устинья Родионова
Пол
жен
Номер записи
174
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1737
Год смерти
1786
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 765
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 15
01 | Зацепляева Устинья Родионова: 45 / - | крестьянская вдова - глава
Комментарий наборщика
Вдова Зацепляева Игнатия Иванова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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