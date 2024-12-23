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Зацепляева Авдотья Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Зацепляева Авдотья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
173
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Зацепляева Михаила Астафьева [5]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 765
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 14
01 | Зацепляев Астафий Федоров: 49 / 62 | крестьянин - глава
02 | Зацепляева Василиса Трофимова: 45 / 58 | крестьянка - жена Зацепляева Астафия Федорова [1]
03 | Зацепляев Никита Астафьев: 22 / 35 | крестьянин - сын Зацепляева Астафия Федорова [1]
04 | Зацепляева Варвара Алексеева: 29 / 42 | крестьянка - жена Зацепляева Никиты Астафьева [3]
05 | Зацепляев Михаил Астафьев: 31 / 44 | крестьянин - сын Зацепляева Астафия Федорова [1]
06 | Зацепляева Авдотья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Зацепляева Михаила Астафьева [5]
07 | Зацепляева Ирина Никитина: 3 / - | крестьянка - дочь Зацепляева Никиты Астафьева [3]
08 | Зацепляева Василиса Никитина: - / 10 | крестьянка - дочь Зацепляева Никиты Астафьева [3]
09 | Зацепляева Авдотья Михайлова: - / 3 | крестьянка - дочь Зацепляева Михаила Астафьева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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