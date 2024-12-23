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Зацепляев Никита Астафьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Зацепляев Никита Астафьев
Пол
муж
Номер записи
167
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Зацепляева Астафия Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 765
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 14
01 | Зацепляев Астафий Федоров: 49 / 62 | крестьянин - глава
02 | Зацепляева Василиса Трофимова: 45 / 58 | крестьянка - жена Зацепляева Астафия Федорова [1]
03 | Зацепляев Никита Астафьев: 22 / 35 | крестьянин - сын Зацепляева Астафия Федорова [1]
04 | Зацепляева Варвара Алексеева: 29 / 42 | крестьянка - жена Зацепляева Никиты Астафьева [3]
05 | Зацепляев Михаил Астафьев: 31 / 44 | крестьянин - сын Зацепляева Астафия Федорова [1]
06 | Зацепляева Авдотья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Зацепляева Михаила Астафьева [5]
07 | Зацепляева Ирина Никитина: 3 / - | крестьянка - дочь Зацепляева Никиты Астафьева [3]
08 | Зацепляева Василиса Никитина: - / 10 | крестьянка - дочь Зацепляева Никиты Астафьева [3]
09 | Зацепляева Авдотья Михайлова: - / 3 | крестьянка - дочь Зацепляева Михаила Астафьева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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